Всяка трета жена в ЕС е била насилствана
Всяка трета жениа в Европейския съюз е била жертва на насилие, сочат данните от анализ, направен миналата година от Европейската агенция по основните...
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Всяка трета жениа в Европейския съюз е била жертва на насилие, сочат данните от анализ, направен миналата година от Европейската агенция по основните...