Нов герой в политиката! Една жена иска да промени всичко
Тя иска 9 септември да е Ден за национален траур - тогава сме окупирани от руската армия
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Тя иска 9 септември да е Ден за национален траур - тогава сме окупирани от руската армия
Желю Желев разкри как ще спасява народа си
Благодарственият плакет е за приноса му в признаването на независимостта на Република Македония
В момента мястото се ползва за депутатски паркинг
Президентът Желев се грижил за журналиста като истински баща
Задава се Кръгла маса за големите приоритети, няма го обаче домакинът
Паметна плоча на първия демократично избран президент на България д-р Желю Желев ще бъде открита днес в родното му село Веселиново, Шуменско. На церем...
Посетилите на Националния военноисторически музей успяха да разгледат ордените на първия демократично избран български президент д-р Желю Желев. Те бя...
В Деня за почит към жертвите на комунизма Националният военноисторически музей получи за временно експониране ордените на президента д-р Желю Желев (1...
София. Дъщерята на президента (1990-1997г.) Желю Желев, с когото България се прости в неделя, Станка Желева разпространи открито писмо. Ето и неговия...
Положиха президента до дъщеря му Йорданка в Боянските гробища Първият демократично избран президент д-р Желю Желев бе изпратен до последния си път от...
С честността и скромността си е пример за всички нас, заяви патриарх Неофит България се сбогува с Желю Желев. Опашки от желаещи да изпратят първия де...
София. Президентът Желю Желев бе един от хората, които дадоха облика на българския конституционализъм, заяви президентът 2002-2012 г. Георги Първанов...
София. "Бог да го прости и вечна му памет. Начинът, по който го изпраща народът, както го обича, е пример как трябва всички да живеят и управляват". Т...
София. Винаги идва този ден, денят на смъртта, онази реалност, даденост за всички нас. Плачът е преодолим чрез вяра в победителя на тази смърт – нашия...
София. "Трудовете и текстовете на д-р Желю Желев хвърляха лъч светлина в дългата тоталитарна нощ". Това заяви президентът Росен Плевнелиев в своята съ...
Нашенци искат да ходят по ул. "Борис Трайковски" в София Улица на името на президента (1990-1997) д-р Желю Желев да има в Скопие, поискаха група бълг...
София. В сградата на Администрацията на президента днес ще бъде открита съболезнователна книга в памет на покойния президент на България (1990-1997 г....
Желю Желев почина в съня си месец преди да стане на 80 години Отиде си Желю Желев. Първият демократично избран президент на България угасна месец пре...
Дъбрава. Няма да има празник в неделя, 1 февруари, посветен на Трифон Зарезан в благоевградското село Дъбрава. събитието се отлага за следващия ден, п...