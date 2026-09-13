Български православен храм стана хит за Великден
Хората си честитяха празника, поднасяха си боядисани яйца и козунаци
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Хората си честитяха празника, поднасяха си боядисани яйца и козунаци
Вдига пилони с българското знаме
"Св. Стефан" е един от символите на българското единство, каза вицепремиерът Илияна Йотова
Фикрие Булунмаз ръководеше екипа на реставраторите на Желязната църква „Свети Стефан“ в Истанбул
Истанбул. Кметството в Истанбул е превело 1,3 млн. евро за реконструкция на българската църква "Свети Стефан". Очаква се областната управа да отпусне...