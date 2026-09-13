Държавни служители на върха на щастието! Вдигат им заплатите
За работещите в НКЖИ и „БДЖ - Пътнически превози" увеличението е с 19,6%
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За работещите в НКЖИ и „БДЖ - Пътнически превози" увеличението е с 19,6%
Национална безсрочна стачка обявиха машинистите, техническият персонал и други служители на „Грузинска железопътна компания" АД , съобщи "Фокус". И ут...
Жепейци бяха спипани от полицията в Горна Оряховица, докато източвали нафта от локомотив на гарата в района на гимназия "Д-р Асен Златаров". Крадците...
София. „След този резултат нямам думи. Със страх футбол не се играе. Във втори пореден мач няма нищо, нито хъс, нито желание, нито някаква амбиция. Из...
София. Клубът на железничаря съвместно с НДОИЖ (Национално движение общество на инженерите по железния път) организират коледна сбирка на 17.12.2012...