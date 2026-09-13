Люти чушки вместо сладолед в жегата
Яжте диня, ако сте вир вода, съветват докторите
Следете всички новини, анализи и коментари за Жега В Чехия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Яжте диня, ако сте вир вода, съветват докторите
Благоевград. Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили над 20 тона в област Благоевград. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". М...
Прага. Поне 115 температурни рекорда са установени в събота в Чехия, съобщава местната агенция. На сянка температурата е достигала почти 40 градуса....