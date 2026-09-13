Всичко за Жан-Мишел Жар

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Жан-Мишел Жар зад Бокова

Жан-Мишел Жар зад Бокова

Известният музикант Жан-Мишел Жар и още 27 видни личности от френския политически, икономически и културен живот подкрепиха кандидатурата на Ирина Бок...

05 август | 18:00
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