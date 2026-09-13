Легендарният Жан-Мишел Жар забива в София тази вечер!
Пионерът на електронната музика излиза на Vidas Art Arena
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Пионерът на електронната музика излиза на Vidas Art Arena
Ограничено количество билети – вече и със седящи места на Vidas Art Arena
Френска електронна експанзия в два поредни дни
Известният музикант Жан-Мишел Жар и още 27 видни личности от френския политически, икономически и културен живот подкрепиха кандидатурата на Ирина Бок...
Кошмарът на американските спецслужби Едуард Сноудън се отдаде на неочаквано начинание. Той записа песен със световноизвестния френски електронен гуру...