Марин льо Пен изключи баща си от партията
Историческият лидер на френската крайна десница, 87-годишният Жан-Мари льо Пен беше изключен от партията си Национален фронт, която основа и ръководи...
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Историческият лидер на френската крайна десница, 87-годишният Жан-Мари льо Пен беше изключен от партията си Национален фронт, която основа и ръководи...
Основателят на френския "Национален фронт" Жан-Мари льо Пен обеща да остане в политиката, докато умре, предаде Ройтерс. През последната седмица той вб...