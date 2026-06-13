Вежди Рашидов: Високата световна сцена ни очаква
Прочутият скулптор Вежди Рашидов направи личен подарък на ценителя Жан-Люк Мартинез - авторски портрет на великия испански архитект Антонио Гауди
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Прочутият скулптор Вежди Рашидов направи личен подарък на ценителя Жан-Люк Мартинез - авторски портрет на великия испански архитект Антонио Гауди
Живея между шедьоври, но нямам артистични таланти, споделя шефът на Лувъра Жан-Люк Мартинез, един от най-елитните културтрегери в Европа, вече е искр...