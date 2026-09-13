Жан-Люк Годар си е отишъл чрез евтаназия
Това съобщиха близки на големия режисьор
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Това съобщиха близки на големия режисьор
Считан е за виден представител на авангарда в световното кино
Драмата "Прощавай, реч" на Жан-Люк Годар бе призната от Националното дружество на кинокритиците в САЩ за най-добрия филм на 2014 година. Лентата на 84...