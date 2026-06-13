Голям празник на мезетата и греяната ракия
"Згориградска олелия с мезета и греяна ракия" е наименованието на празника
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"Згориградска олелия с мезета и греяна ракия" е наименованието на празника
Враца и Згориград не са забравили
Черен щъркел долетя във врачанското село Згориград. Хората са забелязали птицата през почивните дни, съобщава "Конкурент". Граждани пишат в социалнит...