Перата на смеха се пресичат в Земун
Арт компанията, която се събира в Белград, няма равна на себе си За първи път отидох в Земун през 2001-a. Бях изпратил карикатури за конкурса и получ...
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Арт компанията, която се събира в Белград, няма равна на себе си За първи път отидох в Земун през 2001-a. Бях изпратил карикатури за конкурса и получ...