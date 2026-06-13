Дядо Коледа тръгна от Лапландия
Северноамериканското военновъздушно командване НОРАД следи обиколката му по земното кълбо, пътуването му е неотложно
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Северноамериканското военновъздушно командване НОРАД следи обиколката му по земното кълбо, пътуването му е неотложно
Месец март е бил най-горещият от 1880 г., откакто учените са започнали да записват данните през 1880 г. Това съобщава Daily Mail. Отчетена е рекордна...