Кокошка снася зелени и по-здрави яйца
Кокошка от софийското село Чурек снася зелени яйца, с което много улеснила своите стопани за Великден. Освен по цвета, яйцата се отличават и по здрави...
Следете всички новини, анализи и коментари за Зелени Яйца. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кокошка от софийското село Чурек снася зелени яйца, с което много улеснила своите стопани за Великден. Освен по цвета, яйцата се отличават и по здрави...