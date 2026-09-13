Жотева: Недопустимо е преминаването през "зелените релси"
"Никой няма право да преминава (през "зелените релси" - бел.ред.). Няма значение дали това е държавен служител или не. Това е абсолютно недопустимо". ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Зелени Релси. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Никой няма право да преминава (през "зелените релси" - бел.ред.). Няма значение дали това е държавен служител или не. Това е абсолютно недопустимо". ...
Заради мерцедеса на зелените релси около Руски паметник Министърът на външните работи Даниел Митов освободи от длъжност главния секретар на МВнР Стоя...
Шофьор мина напряко през "зелените" релси на Руски паметник. Това съобщи възмутена гражданка във Фейсбук и публикува снимка на нарушителя. "Ето как ш...
Първите "зелени" релси в София вече са факт. Линията, по която се движат трамваите по ремонтираното кръстовище на Руски паметник, е разположена в трев...
Според архитектите подходящо за затревяване е трасето на бул. "Цар Борис Трети"