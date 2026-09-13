Спешно отделение в метрото
Слагат дефибрилатори до спирките, гарите и стадионите
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Слагат дефибрилатори до спирките, гарите и стадионите
София. Вече дълги години здравеопазването остава един от най-големите кошмари в държавата. Независимо кой кабинет е на власт сериозните реформи в този...
София. Най-спешните неща, по които ще работи министърът на здравеопазването, са вдигане заплащането на медиците, незабавни промени в закона за спешнат...
София. Представители на ГЕРБ и БСП се скараха в ефира на предаването "Лице в лице" по бТВ. Водачът на листата на ГЕРБ в Смолян Даниела Дариткова и чер...