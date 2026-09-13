У нас има най-малко случаи на морбили в Европа
Депутатката от ГЕРБ Даниела Дариткова откри информационни щандове за дейността на здравните медиатори в сградата на Народното събрание...
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Депутатката от ГЕРБ Даниела Дариткова откри информационни щандове за дейността на здравните медиатори в сградата на Народното събрание...
София. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов заяви, че през следващата година ще бъдат назначени 150 здравни медиатори в 78 общини в...
София. „През следващата година ще бъдат назначени 150 здравни медиатори в 78 общини в страната". Това съобщи министърът на труда и социалната политика...