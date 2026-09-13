НС прие Националната здравна стратегия 2014-2020
Депутатите приеха Националната здравна стратегия 2014-2020. „За" стратегията гласуваха 103 народни представили „против" – 27 и „въздържали се" – 15, с...
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Депутатите приеха Националната здравна стратегия 2014-2020. „За" стратегията гласуваха 103 народни представили „против" – 27 и „въздържали се" – 15, с...
Андреева иска още места във вузовете за бели касинки
София. В Национална здравна стратегия, която беше представена на Обществения съвет по здравеопазване, няма никаква конкретика, никакви ясни дефиниции,...