Пловдивска зъболекарка източила 17 000 лв. от НЗОК
Пловдивска зъболекарка е обвинена в източване на голяма сума пари от Здравната каса, съобщиха от прокуратурата под тепетата. Д-р Кунка Начева разрабо...
Следете всички новини, анализи и коментари за Зъболекарка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пловдивска зъболекарка е обвинена в източване на голяма сума пари от Здравната каса, съобщиха от прокуратурата под тепетата. Д-р Кунка Начева разрабо...