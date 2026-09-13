Френска звезда събра очите на Пловдив. Нещо невероятно
Целият град се стича да гледа ZAZ
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Целият град се стича да гледа ZAZ
Децата и домашните любимци са добре дошли на фестивала във Велинград между 26 и 28 август
ZAZ и Nouvelle vague пеят на 18 юни, входът на фестивала е свободен Едни от най-популярните френски музиканти по света „Gipsy Kings" /Джипси Кингс/ щ...
Над 4 000 фена купонясваха на плажа