Нови правила за нотариуси, имотни сделки и завещания. Голяма реформа
Кабинетът "Радев" с мощен удар срещу имотните измами
Следете всички новини, анализи и коментари за Завещания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кабинетът "Радев" с мощен удар срещу имотните измами
Не е ясно кой ще вземе от наследството оценено на 100 млн. долара
Наполеон подарява косата си на приятели, прахта на Дейвид Боуи се рее над Бали Последната воля на Дейвид Бoуи - прахът му да бъде разпръснат в будист...
Имигрантите ни в страните от ЕС имат възможност да избират по какви правила да оставят наследството си - тези на държавата, в която пребивават, или те...