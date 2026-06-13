Екстрадират в Португалия затворничката Еленка, осъдена и в Швеция
Наша затворничка ще бъде екстрадирана в Португалия, за да бъде съдена за въоръжен грабеж, участие в организирана престъпна група и серия измами и краж...
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Наша затворничка ще бъде екстрадирана в Португалия, за да бъде съдена за въоръжен грабеж, участие в организирана престъпна група и серия измами и краж...