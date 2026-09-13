Гърция под вода! Байрон парализира цели области
Наводнения, затворени училища, блокирани хора и десетки сигнали за опасност в Южна Гърция
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Наводнения, затворени училища, блокирани хора и десетки сигнали за опасност в Южна Гърция
По-малко заразени, епидемията отшумява
Достигнахме пика на епидемията, прогнозира Красимир Вълчев
В 4 училища в страната е преустановен учебният процес на 25 януари. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката (МОН). Уч...
Близо 500 училища в страната са затворени, а децата са в принудителна ваканция заради лошите метеорологични условия. Почти всички ученици в Добричка о...
Осем училища в Русенско са затворени от днес