АПИ: Над 350 машини са обработвали пътищата в страната
Временно е ограничено преминаването на МПС-та над 12 т с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала" и "Рожен" и Пампорово
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Временно е ограничено преминаването на МПС-та над 12 т с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала" и "Рожен" и Пампорово
Борино и Доспат без ток, проходът Превала -затворен
На територията на цялата страна е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Единствено забраната не важи за пътуващите вътре в облас...