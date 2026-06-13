Вече са в сила новите забрани у нас заради вируса
Забраняват се посещенията на паркове, ограничават се пътуванията между градовете
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Забраняват се посещенията на паркове, ограничават се пътуванията между градовете
Градовете под блокада, парковете затворени, млади и стари пазаруват по различно време
Бележка от работодателя за спешно пътуване