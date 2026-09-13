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Ров затисна 53-годишен мъж

Ров затисна 53-годишен мъж

Добрич. 53-годишен добричлия с инициали В. А. е загинал при изкопни работи в основите на къща в Добрич, научи "Стандарт". Инцидентът е станал тази сут...

26 май | 11:33
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