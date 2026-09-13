Лоши новини за двама скиори, които бяха затрупани от лавина
Това се случи в най-високото село във френските Алпи
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Това се случи в най-високото село във френските Алпи
Строителна платформа се срути в района на Интер Експо Център на бул. „Цариградско шосе" в София. Това съобщи БНР и уточни, че двама души са затрупани....
Добрич. 53-годишен добричлия с инициали В. А. е загинал при изкопни работи в основите на къща в Добрич, научи "Стандарт". Инцидентът е станал тази сут...
Кърджали. 49- годишен работник от „Водния цикъл" в Кърджали е бил затрупан от земна маса. Инцидентът е станал малко след 15.00 часа в събота. Мястото...
Бургас. Изписаха от МБАЛ-Бургас 12-годишното русначе, което пострада при затрупване с пясък на плажа в Приморско. Състоянието на детето е добро, то в...
Бургас. 12-годишно русначе е с опасност за живота след затрупване с пясък на плажа край Приморско. Олег Севастиянихин е настанен в Бургаската болница...