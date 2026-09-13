Камион затрупа работник в изкоп в Исперих
Работник е затрупан с огромно количество земна маса в Исперих. По данни на МВР инцидентът е станал в сряда около 11,30 часа преди обяд на улица „ 6...
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Работник е затрупан с огромно количество земна маса в Исперих. По данни на МВР инцидентът е станал в сряда около 11,30 часа преди обяд на улица „ 6...
Разград. 30-годишен мъж бе затрупан от земна маса, докато работел в изкоп в Кубрат. По данни на полицейския пресцентър в Разград инцидентът е станал...
Добрич. 62-годишен мъж от Добрич е загинал, съобщиха от полицията. Сигналът за трагичния инцидент е подаден във вторник около 14 часа. Той е възникнал...