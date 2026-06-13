КАТ с акция "Тъмни стъкла"
От четвъртък КАТ започва акция, в рамките на която ще проверява всички автомобили, "за които има съмнения, че са с допълнително затъмнени стъкла", съо...
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От четвъртък КАТ започва акция, в рамките на която ще проверява всички автомобили, "за които има съмнения, че са с допълнително затъмнени стъкла", съо...