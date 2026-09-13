Ужас от бурята в Монтана! Ураган спира движението /ОБНОВЕНА/
За щастие няма пострадали
Следете всички новини, анализи и коментари за Затиснати. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За щастие няма пострадали
Трети ден продължава операцията по издирването на двамата затрупани туристи край Крушунските водопади. На помощ на спасителите дойде и подкрепление....
Около 20 кубически метра скална маса се е сринала в района на Крушунските водопади и е затиснала двама туристи. По първоначална информация на мястото...