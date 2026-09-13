Ужас! Двегодишно дете застреля баща си
Инцидентът станал близо до Орландо
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Инцидентът станал близо до Орландо
Петима рокери бяха разстреляни в Московска област, съобщават ТАСС и БТА. Нападателят е бил въоръжен с карабина Сайга и е избягал от местопрестъпление...
Йордански полицай застреля двама американски инструктори и един южноафрикански в тренировъчен център край Аман, съобщиха световните агенции. Ранени са...
2-годишно дете простреля баба си с пистолета на майка си. Инцидентът е тази неделя в Рок Хил, американския щат Южна Каролина. Бабата пътувала с внуче...
Белград. Таксиметров шофьор застреля свой клиент заради неплатена сметка. 60-годишният мъж извършил престъплението около 04 часа тази сутрин в центъра...
Налапал дулото на пистолета, за да се самоубие Враца. Жестока трагедия разтърси Враца. 32-годишният военен Валери Калчев застреля жена си пред очите...
Кърджали. 34-годишен подал сигнал, че в землището на крумовградското село Голяма чинка било разстреляно едно от овчарските му кучета и ранено второ,...
Бургас. Пиян охранител се опита да застреля турист в главата пред очите на поне 20 свидетели. Драмата по чудо се разминала без жертви. Инцидентът е ст...
Целел крадец, но убил 71-годишен мъж
Кучетата плашат дивеча, обяснил на пастира, набил го и му задигнал телефона