Застрахователна компания с реакция към медийните изявления на бащата на Сияна
Изказваме, отново и отново, нашите искрени съболезнования за тежката и непоправима загуба на г-н Попов и неговото семейство. Ние осъзнаваме колко дълб...
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Изказваме, отново и отново, нашите искрени съболезнования за тежката и непоправима загуба на г-н Попов и неговото семейство. Ние осъзнаваме колко дълб...
Има общо 5 призови отличия за 7 години история на конкурса
КВС Груп в България спечели три престижни първи награди за корпоративна социална отговорност
София. Най-добрият български автомобилен застраховател за тази година е "Армеец". Това стана ясно на церемонията за връчване на отличията, организиран...
София. Ахмеа и Евроинс Иншурънс Груп подписаха договор за българските застрахователни компании Интерамерикан България и Интерамерикан Животозастрахова...