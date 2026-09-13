Революция във ФИФА! Съдбовна промяна
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Ще представят нови графики, които са се използват при засади при разглеждане от страна на ВАР
Процесът срещу килърите му три дни, платили им по 5 лева за изстрелите Уникалният и неповторим български писател Алеко Константинов пада мъртъв от ри...
Жизел Бюндхен, Адриана Лима, Алесандра Амброзио и още хиляди известни и неизвестни бразилки полудяха по "селесао".
"Сините" искат наказания след 1:2 над "Литекс"
Париж. Съдията Фреди Фотрел призна, че е допуснал грешки, като не е отменил трите гола на „Монако“ при мача срещу „Лион“, който завърши 3:2 в неделя....
Богота. При нападение от засада са убити петнайсет колумбийски военнослужещи. Нападението е извършено от членове на марксистката групировка "Революцио...