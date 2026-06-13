Криминалната музикална мистерия „Записки на жената призрак“ с премиера в четири държави
„Записки на жената призрак“ монодрама за мецосопран и камерен ансамбъл 02 юли 2025 // 19:00 ч. // зала „България“ премиера Георги Арнау...
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„Записки на жената призрак“ монодрама за мецосопран и камерен ансамбъл 02 юли 2025 // 19:00 ч. // зала „България“ премиера Георги Арнау...