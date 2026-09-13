Конфискуваха стоки менте за 170 000 лв. от два магазина
Благоевград. Икономическа полиция конфискува стоки менте за близо 170 000 лева от два магазина в Петрич. Акцията срещу продажбата на дрехи и аксесоари...
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Благоевград. Икономическа полиция конфискува стоки менте за близо 170 000 лева от два магазина в Петрич. Акцията срещу продажбата на дрехи и аксесоари...
Роле "Трапезица" стана българска запазена марка в рамките на Европейския съюз. Деликатесът вече е включен в списъка с храни със защитени наименования,...
София. Суджукът е на път да се превърне в запазена марка на страната ни. През октомври България е внесла в Европейската комисия искане за регистрация...