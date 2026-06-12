Писмо от военните. Проверяват запасняците
МО актуализира списъците
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МО актуализира списъците
Димитър Стоянов каза, че резервът от запасни трябва да бъде подготвен
Ето какво съобщиха от руското министерство на отбраната
Не е ясно кой е нападнал мобилизираните
Кабинетът тихомълком измени Наредбата за военния отчет
Франция призова 12 хиляди запасняци от полицията, за да се повиши нивото на сигурност в страната след терористичната атака в Ница в четвъртък вечер,...
Финландските власти са изпратили писма на около 1 милион войници от запаса с искане на техните контакти, както и за да им припомнят задълженията в слу...
Руският президент Владимир Путин подписа указ за свикване на военни сборове на всички запасняци през 2015 г., съобщиха руски агенции. Министерството...