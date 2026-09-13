Пушачите нащрек! Коронавирус идва през запалката.
Пътуването в един автомобил до работа също може да допринася за предаване на заразата
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Пътуването в един автомобил до работа също може да допринася за предаване на заразата
Не спряха да ни плюят и целят с монети, проплакаха от "Лайпциг" Озверели фенове прекратиха срещата между "Оснабрюк" и "Лайпциг" от първия кръг за Куп...
На всеки пушач му е познат до болка моментът, в който се опитва да запали цигара няколко минути заради силния вятър. Знаем също и колко е "приятно" на...
Инцидентът е станал в дома за хора с умствени увреждания в Самуил