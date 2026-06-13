Син изгори баща си
Син драсна клечката на своя баща и го изгори до въглен. Преди това 39-годишният Любомир залял 62-годишния си баща, който също се казва Любомир, със за...
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Син драсна клечката на своя баща и го изгори до въглен. Преди това 39-годишният Любомир залял 62-годишния си баща, който също се казва Любомир, със за...