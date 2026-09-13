След палежа на негов автомобил, Бачорски отсече: Не дължа пари!
Има обаче дружества, които дължат на нас, каза бизнесменът
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Има обаче дружества, които дължат на нас, каза бизнесменът
Бизнесменът Веселин Марешки излезе с обръщение във връзка с опожарен автомобил на консултант на VM Petroleum и поредните отказани доставки на горива з...
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Неизвестни извършители запалиха личния автомобил на прокурора от Районна прокуратура-Пазарджик Васка Наскова. Инцидентът се е случил на 3 февруари 201...
Ямбол. Джип марка „Инфинити" горя в Ямбол. Около 00.30 ч. в петък в е възникнал пожар във фирмен автомобил „INFINITI FX 35" с бургаска регистрация,...
Несебър. Служебният автомобил на изпълнителния директор на "Слънчев бряг" АД бе запален показно снощи. Колата е пламнала на външен паркинг, близо до ж...