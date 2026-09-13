Илхан Кючюк пита за черни списъци за български книги в Сърбия
По думите му свободата на словото е абсолютно право и не бива да бъде накърнявана
Следете всички новини, анализи и коментари за Западни Покрайнини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По думите му свободата на словото е абсолютно право и не бива да бъде накърнявана
Проект на КНСБ „Възраждане“ цели да върне у нас 100 хил. българи от Украйна, Молдова и Западните покрайнини...
София. Атака заяви, че териториите, населени с хора с българско самосъзнание в Сърбия и в Македония, трябва да бъдат предадени обратно във владение...