Китай не допуска западни ценности в образованието
Пекин. Университетите трябва да поддържат политически интегритет и образованието трябва строго да се придържа към комунистическата идеология. Тази тез...
Следете всички новини, анализи и коментари за Западни Ценности. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пекин. Университетите трябва да поддържат политически интегритет и образованието трябва строго да се придържа към комунистическата идеология. Тази тез...