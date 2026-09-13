Баби от Дряново спасяват застрашен занаят
Една вдъхновяваща история
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Една вдъхновяваща история
Дедите на беглеца Ветко Арабаджиев са правели каруци, Ангел Джамбазки е наследник на търговци на добитък, а Христо Мутафчиев - на майстори на дисаги
Най-важното е да създадем условия и стимули в България да се увеличават доходите от труд. Това заяви в интервю за БТА вицепремиерът Ивайло Калфин. Той...
Младежи над 16 г. редуват училище с платен стаж
Русе. Студенти ще се учат на струг от времето на Мидхат паша. Машината ще се възстанови и съхранява в Русенския университет "Ангел Кънчев". От музея в...
Трявна. Тридневен семинар „В света на занаятите" в Трявна проведе читалище "Умение-2003" с участниците в проект "Доброволческа работилница за идеи и и...