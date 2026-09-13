Фирми доплащат пари за заменки
Министерството на земеделието започва ревизия на 132 сделки Промени в закона за държавните помощи ще вкара милиони в републиканския бюджет от недобре...
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Министерството на земеделието започва ревизия на 132 сделки Промени в закона за държавните помощи ще вкара милиони в републиканския бюджет от недобре...
Държавата ще проверява всяка сделка поотделно Част от замените на гори, направени между 1 януари 2007 г. и януари 2009 г., представляват нерегламенти...
София. Временната комисия за проучване на корупцията по високите етажи на властта отново ще направи опит да изслуша бившия премиер Сергей Станишев за...
Ядем пилета без вода от 20 януари