Повдигнаха обвинения срещу заместник-кмета на Плевен

София. Повдигнаха обвинения срещу заместник-кмета на Плевен Алексей Зелов. Това съобщи БГНЕС и уточни, че той е внесен на 5 август, след кратко разсле...