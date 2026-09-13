Изненада! Кой е заместник-кметът на Пловдив
Каква е неговата история
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Каква е неговата история
Дигитализацията и оптимизирането на социалните услуги е необходимост, категорични са младите в БСП
Зам.-кметът Керезов е отговорен за проваленото класиране за детските градини, обявиха социалистите
Зам.кметът на Русе разказва за съдбата си
Д-р Светлана Маркова е взела днес неплатен отпуск и отива в МБАЛ - Шумен
Десислава Билева поема поста на Йоана Христова като зам.-кмет по екология
Йоана Христова си тръгва по собствено желание
София. Повдигнаха обвинения срещу заместник-кмета на Плевен Алексей Зелов. Това съобщи БГНЕС и уточни, че той е внесен на 5 август, след кратко разсле...
Бургас. Бивш зам. кмет на Бургас се самоуби в бургаската болница вчера на обяд. 69-годишният Петър Карамболов е скочил от шестия етаж, където се намир...
Хасково. Малебен за здраве отслужиха пред параклиса „Възнесение Господне" на Ямача в Хасково двама местни свещеници. Вярващи дадоха и курбан за благ...
Силистра. Полицията в Силистра е започнала разследване срещу заместник- кмета на община Дулово Юмер Хатиб. 26 годишният управник ще отговаря за п...