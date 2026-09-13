Мрачен сценари за наш град. Ще бъде залят ако...
Тези песимистични хипотези са част от официалните оценки, заложени в Плана за защита на населението
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Тези песимистични хипотези са част от официалните оценки, заложени в Плана за защита на населението
В дневния център на ден минават десетки, понякога стотици наркомани, които търсят помощ на терен
Мъжът от село Самуилово, сливенско, е съжителствал известно време с пострадалата
Един от най-добрите имитатори у нас
52-годишната жена е в стабилно състояние, контактна и адекватна
След като Русия забрани вноса на турски плодове и зеленчуци заради влошаването на отношенията между двете страни, се очаква голяма част от произведени...
Украинският вътрешен министър Арсен Аваков плисна вода в лицето на губернатора на Одеска област Михаил Саакашвили в парламента. Аваков изпуснал нервит...
Благоевград. Малко момиче от Благоевград е прието тази нощ в "Пирогов" след като се заляло с вряла вода. Към 21.30 часа момичето е постъпило в МБАЛ-...