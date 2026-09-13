Възможно ли е? Чака се заличаване на ЦСКА
Кой ще подаде искането
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Кой ще подаде искането
Общинската избирателна комисия в Хасково взе първото си решение за заличаване на регистрация на кандидат-кмет. На вечерното си заседание в сряда на ба...
От картата на България всяка година изчезва поне по едно село. За последните години на прехода заличените села са стотици, а жителите им и техните нас...
Правителството на република България взе решение да заличи село Бедрово, община Черноочене в Кърджалийска област от картата на страната. Селото не отг...
София. На 24 септември изтича срокът, в който общините трябва да публикуват в интернет имената на хората, които са заличени от избирателните списъци....