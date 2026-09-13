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164 села изчезнаха от България

164 села изчезнаха от България

От картата на България всяка година изчезва поне по едно село. За последните години на прехода заличените села са стотици, а жителите им и техните нас...

01 септември | 20:50
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