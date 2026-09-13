Amorphis и Soilwork забиват в София
Концертът е за 13-я рожден ден на радио Тангра Мега Рок
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Концертът е за 13-я рожден ден на радио Тангра Мега Рок
Родната банда Dash the Effort ще има своя сериозен звезден миг в събота вечер- ще подгрява немските метъли "Блайнд Гардиън" в зала "Универсиада". Бълг...
София. В деня на концерта си в София финлaндските метъли от Children of Bodom спретнаха приятна изненада за своите фенове, като проговориха на българс...