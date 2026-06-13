Монтират новите седалки в "Конгресна"
В зала "Конгресна" във Варна започна монтирането на новите седалки, които пристигнаха от Полша. Те са същият модел като тези в столичната "Арена Армее...
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В зала "Конгресна" във Варна започна монтирането на новите седалки, които пристигнаха от Полша. Те са същият модел като тези в столичната "Арена Армее...