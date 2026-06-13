Закъсали тирове блокираха за два часа прохода Предела
Два часа проходът Предел остана напълно затворен за движение. До блокадата се стигна заради закъсали малко преди обяд два тира в района на местността...
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Два часа проходът Предел остана напълно затворен за движение. До блокадата се стигна заради закъсали малко преди обяд два тира в района на местността...