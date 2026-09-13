Бомба! Закриват два отбора ЦСКА
Ще бъде ли взето подобно решение
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Ще бъде ли взето подобно решение
Защо се стигна до това решение
Териториалното поделение на агенция "Митници" във Видин ще бъде закрито. Това става ясно от стенограмата на заседанието на кабинета. Пред министрите ф...
Благоевград. Закрита бе непрофилираната паралелка за прием след 8 клас в СОУ „Св. св. Кирил и Методий" в Симитли. Това доведе до напрежение сред роди...