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Закриват митницата във Видин

Закриват митницата във Видин

Териториалното поделение на агенция "Митници" във Видин ще бъде закрито. Това става ясно от стенограмата на заседанието на кабинета. Пред министрите ф...

28 ноември | 23:05
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