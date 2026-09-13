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Георги Тодоров закри тренировките на "сините"
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Георги Тодоров закри тренировките на "сините"
Със заповед на министъра на правосъдието са закрити следствените арести във Враца, Перник, Търговище и Разлог
Сочи. С пищна церемония преди броени минути президентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах обяви 22-рите Зимни олимпийски игри в Сочи за за...