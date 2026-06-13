Местан: Ще подкрепим законодателните инициативи на Андреев и Кадиев
ДПС ще подкрепи две законодателни инициативи - на Методи Андреев и Георги Кадиев. Това заяви Лютви Местан от парламентарната трибуна. " Разбирането н...
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ДПС ще подкрепи две законодателни инициативи - на Методи Андреев и Георги Кадиев. Това заяви Лютви Местан от парламентарната трибуна. " Разбирането н...